باكستان تحذر من »المفسدين«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت باكستان المجتمع الدولي من الدور الذي يضطلع به «المفسدون» مع انطلاق محادثات السلام الأفغانية في قطر لتحقيق سلام دائم، طبقا لما ذكرته شبكة «جيو نيوز» التلفزيونية الباكستانية. وفي خطابه في الجلسة الافتتاحية للمحادثات التي عقدت أمس عبر رابط فيديو، قال وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي إن «المفاوضات المقبلة هي من أجل أن يحدد الأفغان مستقبلهم».

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