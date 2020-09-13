غارات التحالف تضرب 4 طائرات حوثية قبل إطلاقها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض، مؤكدا أنه «يصب في مصلحة الشعب اليمني دون استثناء».

وأشاد خلال اجتماع عقده أمس الأول، مع نائبه علي محسن الأحمر ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك، بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الداعم لليمن وعلى مختلف المستويات، ووقف الاجتماع، على جملة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، وخاصة ما يتصل بالأوضاع الخدمية والمعيشية والتطورات الميدانية.

وكانت السعودية قدمت آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو الماضي، كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في أماكن عدة بصنعاء وضواحيها، استهدفت 4 مسيرات للميليشيات كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية المحاذية لمطار صنعاء الدولي شمال صنعاء، ومعسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

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وكانت ميليشيات الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية على مركز محافظة مأرب (شرق اليمن)، أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح كحصيلة أولية.

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش من تطهير مناطق الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود، بالجوف، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة.

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