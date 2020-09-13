شكرا لقرائتكم الحكومة الليبية المؤقتة تتقدم باستقالتها لرئيس البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأحد، باستقالتها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليتم عرضها على البرلمان للنظر فيها، وفق ما أفاد موقع مجلس النواب.

واستقالة الحكومة المؤقتة جاءت خلال اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس النواب للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

الجيش يحذر من المندسين

في السياق، دعا المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، المتظاهرين للانتباه إلى "المندسين من العناصر التكفيرية والإخوانية" التي تحول اتجاه المطالب لضرب الأجهزة الحكومية.

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عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

وقال في بيان مصور، الأحد، على "فيسبوك"، إن القيادة تؤكد على حق الشعب في التظاهر، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه.

كما أكد على استمرار حماية المتظاهرين، ودعاهم للتظاهر في الساحات العامة في وضح النهار حتى يتم تأمينهم بشكل جيد.

احتجاجات على انقطاع الكهرباء

وكان عدد من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع بمدينة بنغازي (شرق البلاد) ليل الخميس الماضي، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز 8 ساعات يومياً، وارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

وسبق الاحتجاج في شرق ليبيا، خروج المئات غرباً، وتحديدا العاصمة طرابلس الشهر الماضي، وعلى مدى أيام متتالية للمطالبة بمحاربة الفساد وإسقاط حكومة الوفاق، ورحيل كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية.