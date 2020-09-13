شكرا لقرائتكم المسماري للمتظاهرين: احذروا المندسين من الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، المتظاهرين للانتباه إلى "المندسين من العناصر التكفيرية والإخوانية" التي تحول اتجاه المطالب لضرب الأجهزة الحكومية.

وقال في بيان مصور، الأحد، على "فيسبوك"، إن القيادة تؤكد على حق الشعب في التظاهر، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه.

كما أكد على استمرار حماية المتظاهرين، ودعاهم للتظاهر في الساحات العامة في وضح النهار حتى يتم تأمينهم بشكل جيد.

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وكان عدد من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع بمدينة بنغازي (شرق البلاد) ليل الخميس الماضي، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز 8 ساعات يومياً، وارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

في حين دعا رئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، الحكومة المنبثقة عن البرلمان لاجتماع عاجل.

وسبق الاحتجاج في شرق ليبيا، خروج المئات غرباً، وتحديدا العاصمة طرابلس الشهر الماضي، وعلى مدى أيام متتالية للمطالبة بمحاربة الفساد وإسقاط حكومة الوفاق، ورحيل كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية.