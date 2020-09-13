شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. 12 حزبا وتنسيقية الشباب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، عن الأحداث السياسية وشئون البرلمان، وجاء أهمها كالتالى:

12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب

يشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

حزب المؤتمر: تحالف قائمة من أجل مصر يعلى المصلحة الوطنية

قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن البرلمان القادم مهم لأنه سيساعد القيادة السياسية على إعطاء قرارات سليمة وسوف يشرع القوانين التى تساهم فى ذلك، وعلينا جميعا التكاتف فسوف نتفق ونختلف وهذا جزء من العملية الديمقراطية ولكن فى النهاية علينا الاتحاد من أجل الوطن .

بهاء أبوشقة: نمثل المعارضة الوطنية بقائمة من أجل مصر وأدعو المصريين لانتخابها

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن القائمة الوطنية الموحدة، تؤكد أن القوى السياسية والحزبية فى مصر على قلب رجل واحد.

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انتهاكات الدوحة.. تقرير يفضح تجاوزات تميم ضد ابن عمه طلال آل ثاني

يواصل النظام القطري برئاسة تميم بن حمد، انتهاكاته بحق أبناء شعبه، والمعارضين له، وذك بأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات المختلفة والتي وصلت إلى حد عائلته الحاكمة.