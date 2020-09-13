شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. 3 قيادات إخوانية متهمون بإسقاط محمود عزت.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف الضوء على احتدام الصراعات الداخلية للإخوان بعد سقوط محمود عزت والإعلان عن تنصيب إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد العام، حيث أشارت السلطات المصرية عن ضبط القائم بأعمال المرشد العام مطلع الشهر الجارى.

وأشار إلى أن الصف الثانى بالجماعة اتهم 3 قيادات بالمسؤولية عن سقوط محمود عزت وهم : محمود حسين أمين عام الجماعة الهارب فى تركيا، مضيفا أن عصام المقرب من القرضاوى هاجم قيادات الجماعة الـ3 ، وأكد أن تواصلهم مع عزت سهل مهمة اكتشاف اختبائه اصروا على استصدار قرارات باسمه لفرض سيطرتهم على التنظيم.

وأوضح أن تليمة اعترف باختراق الأمن المصرى لصفوف التنظيم ، وأكد على خطورة سقوط محمود عزت ، وتساءل عن مصير أسرار الجماعة التى كانت بحوزته وتأثيرها على وجود التنظيم.

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كانت أجهزة الأمن وجهت ضربة أمنية قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ضبطت القيادى الإرهابى محمود عزت بشقة بالقاهرة الجديدة، وعثرت بالشقة على أوراق تنظيمية وبرامج مشفرة.