محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)
وعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الولايات المتحدة لن تعترف بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية حتى يناير 2024، على أقرب تقدير، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها.
وسيغطي الإطار الزمني معظم فترة ولاية ترامب الثانية، إذا أعيد انتخابه. وقال موقع الصحيفة إن إدارة ترامب تأمل في استغلال إمكانية دعم الضم خلال العام الأخير كورقة ضغط لجلب الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
ويقول جاريد كوشنر مستشار ترامب، إن الولايات المتحدة تلقت تأكيدات من نتنياهو بشأن الضم، إلا أن البيت الأبيض ومسؤولين إماراتيين في واشنطن ونيويورك امتنعوا عن التعليق، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان تمديد السيادة جزءا من خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال إنه سيمضي قدما في ذلك في شهر يوليو 2020، وإن كان ذلك فقط بدعم أمريكي، وكجزء من اتفاقية تطبيع العلاقات الشهر الماضي بين إسرائيل والإمارات، قالت الولايات المتحدة إنه تقرر تعليق الضم دون ذكر الفترة الزمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إسرائيلية: واشنطن لن تدعم خطة الضم قبل عام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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