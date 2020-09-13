صحة أسوان: 27مرشحًا محتملاً للنواب تقدموا للكشف الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تقدم 27 مرشحًا محتملاً لخوض انتخابات مجلس النواب؛ لإجراء الكشف الطبي، وإجراء التحاليل اللازمة، مع فتح باب تقديم الطلبات يوم الجمعة الماضي.

وقال الدكتور ماهر لوقا، مدير عام القومسيون الطبي بمديرية الصحة بأسوان، إن بين المرشحين سيدتان، وإنه في اليوم الأول لفتح باب التقدم لإجراء الكشف الطبي، تقدمت سيدة واحدة فقط، بينما شهد اليوم الثاني أمس تقدم 9 مرشحين، وشهد اليوم الأحد تقدم 17 مرشحًا من بينهم سيدة.

ويقوم كل مرشح بتوريد رسوم الكشف الطبي، ويذهب للمعمل الإقليمي لتحليل الدم، وفي حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون، ويستكمل باقي الكشف الطبي سواء باطنة أو نفسية ويستلم شهادة معتمدة لتقديمها للجنة الانتخابات.​