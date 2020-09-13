السفير الأمريكي لدى بغداد: ندعم إجراءات العراق بشأن الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر أن بلاده تدعم كل الاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي.

وذكرت قناة ( السومرية نيوز) العراقية أن تصريحات السفير الأمريكي لدى العراق جاءت خلال اجتماع مع وزير المالية على علاوي في مكتبه في بغداد

وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية أن علاوي بحث مع السفير الأمريكي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.