سيدة القطار: ما فعلته كان بدافع الأمومة ولا أسعى للترشح لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعربت السيدة صفية أبو العزم المعروفة إعلاميًا بسيدة القطار عن رفضها دعوات ترشحها ضمن كوتة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدةً أنها تريد التفرغ لبيتها وعملها، وأن ما فعلته مع مجند القطار عبد الله مسعد لم يكن سوى بدافع أمومتها.

جاء ذلك خلال تكريمها، والمجند عبد الله مسعد، بديوان محافظة الغربية، في حضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري، وناصر حاتم وكيل وزارة التعليم.

من جانبه، عبّر المحافظ الدكتور طارق رحمي، عن فخره بما فعلته معلمة رياض الأطفال صفية أبو العزم، من موقف وطني تجاه المجند عبد الله في واقعة القطار.

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وأشاد المحافظ بالسيدة صفية، وقال إن موقفها يؤكد أن الشعب يحب جيشه، وإن التعليم خاصة رياض الأطفال هو الأساس في خلق جيل قادر على دفع البلد للأمام. وأشار المحافظ إلى أن هناك نماذج كثيرة في مصر يجب أن يلقى عليها الضوء لكى تكون نموذجًا يتحذى به.

من جانبها، أبدت السيدة صفية سعادتها البالغة لهذا التكريم، مؤكدة أنها لم تفعل أكثر من الواجب كأم، دفعتها فطرتها للوقوف إلى جانب ابنها المجند.

كما عبّرت السيدة صباح والدة المجند عبد الله مسعد عن فرحتها بتكريمه، وأبدت حزنها لما تعرض له، موجهةً الشكر لجميع الجهات التي كرمته واعتذرت له.