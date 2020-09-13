السعودية والسودان يبحثان العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم الاحد، بوزير خارجية جمهورية السودان المكلف عمر قمر الدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، وفقا لوكالة الانباء السعودية واس، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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