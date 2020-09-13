أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، أن بلاده تدعم كل الاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي. والمالي. Advertisements وذكرت قناة ( السومرية نيوز) العراقية أن تصريحات السفير الأمريكي لدى العراق جاءت خلال اجتماع مع وزير المالية على علاوي في مكتبه في بغداد. اجتماع مع وزير المالية على علاوي في مكتبه في بغداد. وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية أن علاوي بحث مع السفير الأمريكي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير أمريكا لدى بغداد يُعلن دعم إجراءات الحكومة العراقية للإصلاح الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.