التعاون الخليجي وأمريكا يبحثان تطورات القضايا الإقليمية

لدى السعودية، تطورات القضايا الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم الأحد، مع وفد من السفارة الأمريكية
واتفق الجانبان - وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على عقد عدد من الاجتماعات خلال المدة القادمة لمجموعات العمل المشتركة التي شُكّلت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
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