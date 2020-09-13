بيلاروسيا تُوقف 250 شخصًا شاركوا في مظاهرات احتجاجية

أوقفت الشرطة البيلاروسية نحو 250 شخصا شاركوا، اليوم الأحد، في مظاهرات احتجاجية في العاصمة مينسك.
وأفادت متحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية، بأن حوالي 250 شخصا تم توقيفهم في مختلف مناطق العاصمة، مشيرة إلى أن جميعهم استخدموا أعلاماورموزا أخرى غير مسجلة وفق النظام المتبع، وشعارات مختلفة المضامين.
وأوضحت المتحدثة أن العدد الإجمالي للمشاركين في الاحتجاجات في أنحاء البلاد اليوم لم يتجاوز 3 آلاف.
وتشهد بيلاروسيا أزمة سياسية حادة منذ إعلان السلطات في 9 أغسطس الماضي عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على 80% من الأصوات، الأمر الذي رفضت المعارضة الاعتراف به، متهمة السلطات بتزوير نتائج الاقتراع، وخلفت الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن مئات المصابين، فيما اعترفت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص.
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