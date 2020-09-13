باكستان: مقتل 4 من الإرهابيين بينهم قائد خلال عملية أمنية

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأحد، القضاء على أربعة من الإرهابيين من بينهم قائدهم خلال عملية أمنية بشمال غرب البلاد.

Advertisements

وقال المتحدث للجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار

بأنه نجحت قوات الأمن الباكستانية في القضاء على أربعة من الإرهابيين من بينهم قائدهم "إحسان الله إلياس إحسان" خلال عملية أمنية بالقرب من الحدود بين المقاطعات الشمالية والجنوبية لوزيرستان، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأضاف اللواء بابر افتخار بأن إحسان الله إلياس كان عقل المدبر ومتورط في الأنشطة الإرهابية ومطلوب لدى القوات العسكرية الباكستانية.