باكستان: مقتل 4 من الإرهابيين بينهم قائد خلال عملية أمنية

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأحد، القضاء على أربعة من الإرهابيين من بينهم قائدهم خلال عملية أمنية بشمال غرب البلاد.
وقال المتحدث للجيش الباكستاني اللواء بابر افتخاربأنه نجحت قوات الأمن الباكستانية في القضاء على أربعة من الإرهابيين من بينهم قائدهم "إحسان الله إلياس إحسان" خلال عملية أمنية بالقرب من الحدود بين المقاطعات الشمالية والجنوبية لوزيرستان، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأضاف اللواء بابر افتخار بأن إحسان الله إلياس كان عقل المدبر ومتورط في الأنشطة الإرهابية ومطلوب لدى القوات العسكرية الباكستانية.
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