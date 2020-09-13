اخبار العالم

باكستان: مقتل 4 من الإرهابيين بينهم قائد خلال عملية أمنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأحد، القضاء على أربعة من الإرهابيين من بينهم قائدهم خلال عملية أمنية بشمال غرب البلاد.

 

Advertisements

وقال المتحدث للجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار

بأنه نجحت قوات الأمن الباكستانية في القضاء على أربعة من الإرهابيين من بينهم قائدهم "إحسان الله إلياس إحسان" خلال عملية أمنية بالقرب من الحدود بين المقاطعات الشمالية والجنوبية لوزيرستان، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

 

وأضاف اللواء بابر افتخار بأن إحسان الله إلياس كان عقل المدبر ومتورط في الأنشطة الإرهابية ومطلوب لدى القوات العسكرية الباكستانية.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: مقتل 4 من الإرهابيين بينهم قائد خلال عملية أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا