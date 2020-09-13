مالي تُسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في مالي بلغ 2916 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 128 شخصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.