مستشار النمسا: البلاد تشهد موجة ثانية من كورونا

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الأحد، إن بلاده تشهد بداية موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الحالات المسجلة يوميًّا.
وأضاف كورتس في بيان أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية: "ما نشهده هو بداية الموجة الثانية"، مناشدًا السكان الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والحد من المخالطة الاجتماعية".
وبعد يوم من تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، أكثر من نصفهم في العاصمة فيينا، حذر كورتس من أن البلاد ستصلقريبًا إلى حاجز الـ1000 حالة يوميًا.
وتمكنت النمسا حتى الآن من تجنب وطأة الأزمة الصحية العالمية، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد حتى الآن أكثر من 33 ألف حالة وحوالي 750 حالة وفاة، بحسب الصحيفة.
وكان كورتس، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة ستمدد ارتداء أقنعة الوجه الإلزامي وستفرض قيودًا جديدة على الفعاليات اعتبارًا من14 سبتمبر الجاري.
وحذر كورتس من أن الحكومة قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات إذا استمرت أعداد الحالات المصابة في الارتفاع، لكنها ستحاول تجنب تكرار الإغلاق الذي فرض في مارس الماضي، والذي ترتبت عليه قيود شديدة على الحركة وإغلاق المتاجر والمطاعم.
يُشار إلى أن وزارة الصحة النمساوية سجلت اليوم الأحد 463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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