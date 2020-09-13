نحو 30 قتيل وتحدي غير مسبوق.. 20 ألف إطفائي يكافحون حرائق غرب أمريكا 

حذّر مسؤولون في الولايات المتحدة من ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الحرائق الواسعة النطاق التي تجتاح مناطق الساحل الغربي في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.



وقتل 31 شخصا حتى الآن بسبب الحرائق غير المسبوقة التي أتت على مليوني هكتار من الأراضي، في حين يشارك أكثر من 20 ألف رجل إطفاء في إخماد الحرائق، التي دمرت بعض القرى وأجبرت مئات الآلاف على النزوح من مناطقهم.



وأتت النيران على آلاف المنازل خلال الأيام الماضية في أوريغون التي أصبحت أحدث بؤرة لحرائق امتدت على نطاق أوسع في فصل الصيف واجتاحت مناطق الغرب الأميركي، مما أدى لاحتراق مساحات كبيرة يقترب حجمها من مساحة ولاية نيوجيرسي.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزور كاليفورنيا يوم غد الاثنين، حيث يلتقي مسؤولي أجهزة الطوارئ الذين يكافحون الحرائق، مشيرا إلى أن إدارته تنسق عن كثب مع حكام الولايات والمسؤولين المحليين.



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وأضاف ترامب "قلوبنا الليلة مع كل المجتمعات في الغرب التي تكافح حرائق الغابات المدمرة، سأذهب إلى هناك بعد غد الاثنين، تحدثت إلى أشخاص في أوريغون وواشنطن. كما تعلمون، يتعلق الأمر بإدارة حرائق الغابات".



أما المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن فقال في بيان إن حرائق الغابات أظهرت أنه "ما من تحد أكثر أهمية بالنسبة لمستقبلنا من التوحد معا والتغلب على أزمة المناخ المتفاقمة".



وفي السياق، وثق نجم البيسبول الأميركي السابق زاك غراينك لقطات مخيفة أثناء رحلته بالطائرة في ولاية كاليفورنيا، حيث اكتست السماء باللون البرتقالي متأثرة بدخان حرائق الغابات الأخيرة في الولاية الأميركية.

المصدر: وكالات