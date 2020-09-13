إيران..صفقة نفط تفضح الفساد في مؤسسات “خامنئي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - يتفشى الفساد داخل مؤسسات النظام الإيراني خاصة تلك التي تتبع لأملاك المرشد الأعلى علي خامنئي التي تستحوذ على مقدرات الشعب الإيراني .

وأبرمت مؤسسة اقتصادية خاضعة لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي صفقة لتطوير جزء من ثاني أكبر حقل نفط في إيران.

وأعلن جواد أوجي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجي كستر سينا”، أن الشركة قامت بحفر وإصلاح 18 بئرا نفطيا، وإنشاء خط أنابيب للمرحلتين الأولى والرابعة داخل حقل مارون النفطي في محافظة خوزستان (جنوب غرب إيران)، حسبما أوردت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة.

حقل مارون ينتج النفط منذ أكثر من 50 عاما، لكن في 2015 قالت وكالة الطاقة الدولية إن الحقل بحاجة ماسة للتطوير وإعادة التأهيل.

تأسست شركة “إنرجي كستر سينا” في 2007، وهي مملوكة لمؤسسة المستضعفين الواقعة تحت إشراف خامنئي والتي نشرت خبر توقيع صفقة “حقل مارون” النفطية على موقعها الإلكتروني.

تشارك مؤسسة المستضعفين أو ما تعرف بـ”بنياد” بنشاط في المشاريع الصناعية والمالية والعمرانية الضخمة مع مئات الشركات والمؤسسات وحتى البنوك.

ومؤسسة المستضعفين هي واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في إيران ويتم تعيين رئيسها من قبل المرشد.

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وتشير تقارير سابقة إلى أن “بنياد” تعد ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية بعد شركة النفط الإيرانية، وتستحوذ على مئات العقارات باهظة الثمن، وحوالي 200 مصنع وشركة.

وتشكل مؤسسات بنياد وستاد وآستان جزءا مما تعرف إعلاميا بإمبراطورية المرشد الإيراني علي خامنئي المالية، حيث تعمل هذه الكيانات خارج سلطة الحكومة.

وأصدر خامنئي مرسوما يعفي المؤسسات الثلاث من دفع الضرائب سنويا في عام 1993، بينما لا تخضع جميعها لمراجعات رقابية حكومية أو مساءلة برلمانية.

وفي يوليو/ تموز 2019، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أصول علي خامنئي ومكتبه، بينما يحاول أنصار خامنئي دائما تقديم صورة بسيطة عنه، بغض النظر عن حجم ثرواته التي جمعها من مصادر مشبوهة، وفق إذاعة صوت أمريكا.

وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا ثروة مؤسسة بنياد بحوالي 2.5 مليار دولار؛ فيما زادت البطالة لمستويات قياسية داخل إيران بسبب الفساد الحكومي وسود الإدارة.

ويرى مراقبون أن المؤسسة وغيرها من الكيانات المسيطر عليها من جانب خامنئي تتربح مليارات الدولارات بواسطة الاستيلاء على أموال الشعب بدلا من دفع الضرائب أو توزيع الثروة بشكل عادل لتحسين ظروف معيشتهم.