نتنياهو: السلام مع الإمارات والبحرين سياسي واقتصادي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية ان “معاهدة السلام مع دولتي الإمارات والبحرين ستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصاديا وسياسيا”.

واشار الى انه “لدينا الآن اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد. أنا متأكد بأننا نرحب جميعا بهذه الحقبة الجددة ونحن على أبواب حقبة جديدة”.

ولفت نتنياهو إلى أن “هذا السلام سيكون مختلفا، لأنه سيكون سلاما حارا وسلاما اقتصاديا علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب”.

Advertisements

وأكد أنه ستكون هناك حركة نشطة جدا من الرحلات الجوية “بين دولنا والتحمس الكبير الذي يسود في إسرائيل يقابل بالتحمس الكبير الذي يسود في البحرين والإمارات عند المواطنين هناك. فيحدث هنا حقا تغيير هائل”.

وأفاد بأنه سيغادر إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل التوقيع على بدء سريان اتفاقيتي السلام، “من أجل تحريك هذا التغيير التاريخي”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ”الإنجاز التاريخي”