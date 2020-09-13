القضاء الإيراني يؤجل محاكمة البريطانية زاغري راتكليف

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نازنين زاغري راتكليف
قال زوج نازنين زاغري راتكليف المسجونة في إيران منذ العام 2016، أن القضاء الإيراني، أجّل المحاكمة الجديدة لزوجته التي تحمل الجنسية البريطانية، التي كانت مقررة، أن تبدأ الأحد .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ريتشارد راتكليف، زوج نازنين قوله: “نعم تم تأجيل جلسة اليوم”،مضيفا أنه تم إبلاغ محاميها بأن المحكمة لن تنظر في “القضية اليوم”.
بدروها، أكدت النائبة البريطانية توليب صديق تأجيل موعد المحاكمة قائلة “إن محاكمة زاغري راتكليف في إيران تأجلت بعد أن كانت مقررة اليوم الأحد.”
وكانت محكمة إيرانية قد استدعت زاغري راتكليف الأسبوع الماضي وأبلغتها بتوجيه اتهام جديد لها.
وألقي القبض على زاغري راتكليف في أبريل 2016 في مطار بطهران بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعدالانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.
وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالنظام الإيراني. وتنفي أسرتها هذا الاتهام.
وفي أغسطس الماضي، قال زوجها ريتشارد راتكليف إنها تخشى محاكمة جديدة بعد انتهاء فترة سجنها البالغة خمس سنوات في عام 2021.
وأخلي سبيل راتكليف بصفة مؤقتة في مارس وسط قلق من انتشار فيروس كورونا في سجون إيران، لكنها ممنوعة من مغادرة البلاد.
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