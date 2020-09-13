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رفع حقوقيون مغاربة وأجانب، اليوم الإحد، صور الصحافي سليمان الريسوني في العاصمة الفرنسية باريس، مطالبين بإطلاق سراحه.
وخلال حفل الإنسانية، اليوم الأحد بباريس، عبر عدد من الحقوقيين، منهم مدير حفل الإنسانية Patrick Le Hyaric ونشطاء، عن تضامنهم مع الصحفي المعتقل سليمان الريسوني.
وانطلق منذ الجمعة مهرجان “لومانيتيه” أو “مهرجان الإنسانية” بضاحية باريس، حيث تقدم فيه حفلات موسيقية وتنظم نقاشات سياسية، وتحضره في الوقت نفسه شخصيات سياسية من تيارات يسارية مختلفة.
ودأب الحقوقيون المغاربة على الحضور سنويا لهذا الحفل، إلى جانب حقوقيين من مختلف دول العالم، حاملين هموم أواطانهم، لنقلها من الطابع المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوقيون مغاربة وأجانب يتضامنون مع الريسوني في مهرجان الإنسانية في باريس -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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