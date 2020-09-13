- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بتعليمات من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، استقبلت ولاية أمن أكادير ثلاث شقيقات، بعد أن عبرن عن حبهن لمهنة الشرطة.
ومنحت ولاية أمن مدينة أكادير لشقيقات الثلاث، أزياء رسمية خاصة بضباط الأمن، وهدايا، عبارة عن لوحات إلكترونية للتحصيل، والقراءة.
ونشرت مديرية الأمن في صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، “توتير”، و”فايسبوك”، صور للشقيقات المذكورات، والفرحة بادية عليهن، بعد ارتداء أزياء خاصة بضباط الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشرطيات الصغيرات”.. ولاية أمن أكادير تستقبل 3 طفلات تعشقن مهنة الشرطة وتقدم لهن هدايا- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.