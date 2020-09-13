“الشرطيات الصغيرات”.. ولاية أمن أكادير تستقبل 3 طفلات تعشقن مهنة الشرطة وتقدم لهن هدايا- صور

بتعليمات من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، استقبلت ولاية أمن أكادير ثلاث شقيقات، بعد أن عبرن عن حبهن لمهنة الشرطة.

ومنحت ولاية أمن مدينة أكادير لشقيقات الثلاث، أزياء رسمية خاصة بضباط الأمن، وهدايا، عبارة عن لوحات إلكترونية للتحصيل، والقراءة.

ونشرت مديرية الأمن في صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، “توتير”، و”فايسبوك”، صور للشقيقات المذكورات، والفرحة بادية عليهن، بعد ارتداء أزياء خاصة بضباط الأمن.

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