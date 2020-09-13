تصوير: يونس مردوخ
الدارالبيضاء كما مدينة طنجة، تتقاسمان مشاعر الغضب، والحزن، بعد اغتصاب الطفل عدنان، وقتله بالقرب من منزله، والقاسم المشترك بين الجميع في المدينتين هو المطالبة بأشد العقوبات للجاني.
وقال أحد المواطنين في مدينة الدارالبيضاء لـ”اليوم24″ إن ما حدث لعدنان مروع، وليس جديدا، بل إن جريمة الاغتصاب في حق الأطفال متكررة، وبالتالي، فقاتل عدنان يستحق عقوبة الاعدام ليكون عبرة للآخرين.
مواطنة أخرى في مدينة الدار البيضاء عن حزنها الشديد لما حل بعدنان، من اغتصاب، وقتل من دون رأفة، ولا رحمة، قالت إنها فقدت الثقة في كل شيء، مطالبة الآباء، والامهات بحماية أطفالهم، ومراقبتهم جيدا، ولو من أقاربهم.
وأشار مواطن آخر إلى أن الإعدام في حق القاتل أقل شيء أمام فظاعة ما ارتكبه في حق طفل بريء.
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كانت هذه تفاصيل خبر بيضاويون: تألمنا لما وقع لعدنان ونطالب بأقسى عقوبة للجاني..أيها الآباء انتبهوا لأبنائكم – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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