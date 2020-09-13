حملات كورونا تعري فضائح المطاعم المصنفة..الأمن يرصد عشرات المخالفات في مطاعم بمراكش ويجر مسيريها للتحقيق

تواصل السلطات الأمنية رصد مجموعة من المخالفات داخل العديد من المطاعم المصنفة، حيث أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، يوم أمس، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، التي يشتبه في أنه تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

وذكر بلاغ للمديرية الأمن الوطني، اليوم الأحد، أن هذه العمليات شملت 27 مطعما مصنفا، ومكنت من ضبط عشر مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، وثلاثة عشر مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمسة عشر مخالفة تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن عدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

كما أسفرت هذه العمليات الأمنية عن حجز 156 قنينة من المشروبات المنتهية الصلاحية، و36 قنينة من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي تحمل دمغات جمركية مشكوك في مصدرها.

إلى ذلك، تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وأشارت مديرية الأمن إلى أن هذه الإجراءات، في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، بالتنسيق مع نظيرتها بالجمارك وبالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.