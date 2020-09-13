وزير الدفاع العراقي يوجه رسالة شديدة لفلول "داعش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مجددا، الأحد، رسالة إلى فلول تنظيم داعش الإرهابي مفادها أنه ليس لهم أي مكان آمن في البلاد.

وقال عناد، خلال زيارة إلى محافظة الأنبار غربي العراق لافتتاح جسر في منطقة الخالدية، "أقول للإرهابيين حاربناكم وسنحاربكم ولا مكان لكم آمن في العراق.... ارحلوا فلا مكان لكم في العراق".

ورغم إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد، إلا أن خلاياه النائمة لاتزال نشطة.

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يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،الأحد، أن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين.

وأعلنت السلطات العراقية، السبت، أن سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة استهدفت آليات للدعم اللوجستي تابعة للقوات الأمريكية في محافظة صلاح الدين، وسط البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين".