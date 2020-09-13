شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن توريد 9 ملايين جنيه أتعاب محاماة من وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشاً، من مستحقات النقابة لدى الوزارة، والمتعلقة بأتعاب المحاماة، مضيفا أن مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه له منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة.

وتابع رجائى عطية: "وصلني أمس، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة، الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفاً و35 جنيهاً و24 قرشاً، والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفاً و578 جنيهاً و92 قرشا، بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشا، مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة".

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يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائى عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، اليوم الخميس، قرر خلال اجتماعه الأخير تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية فى الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.