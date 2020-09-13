نقيب المحامين يكلف عبد الحفيظ الروبى بإحياء مسابقة الأبحاث القانونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق رجائى عطية نقيب المحامين، على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق، ودثرت بغير حق، مما أصاب الشباب بالإحباط - على حد قوله- و أنه سوف يعلن عن تلك الأسماء سالفة الذكر.
وكلف نقيب المحامين عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره ، يشار إلى أن عدد الأبحاث في الجنائي 35 بحثاً، وفي المدني 23 بحثاً، وفي الشرعي 20 بحثاً، وفي الفروع الأخرى 19 بحثاً.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائى عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، اليوم الخميس،قرر خلال اجتماعه الأخير تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية فى الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.
كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.
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