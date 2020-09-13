بشكل استثنائي..سلطات طنجة تقرر إغلاق المقاهي اليوم الأحد على الساعة السادسة مساء

قررت السلطات المحلية، بمدينة طنجة، اليوم الأحد، إغلاق جميع مقاهي المدينة على الساعة السادسة مساء، اليوم فقط، استثناء، تزامنا مع مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان.

وأفادت مصادر مطلعة، أن هذا القرار سيتم تطبيقه اليوم الأحد بشكل استثنائي، تفاديا لاكتظاظ المتفرجين في المقاهي لمتابعة مباراة فريق مدينتهم.

ويلعب فريق اتحاد طنجة داخل ملعبه مباراته المؤجلة ضد فريق نهضة بركان، مساء اليوم على الساعة السادسة مساء.

وشرعت السلطات المحلية في تبليغ القرار للمقاهي، من أجل تنفيذ هذا القرار الرامي إلى منع انتشار وباء كورونا بعد تسجيل المدينة لأرقام مرتفعة في الأسابيع الأخيرة.