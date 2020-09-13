بعد توقف بسبب مصرح أحد المتطوعين.. أوكسفورد تستأنف تجاربها للوصول إلى لقاح كورونا

استأنفت جامعة أكسفورد، تجاربها السريرية النهائية للقاح فيروس كورونا بعد توقفها لعدة أيام.

وجاء القرار النهائي للجامعة البريطانية بالمضي قدمًا في طريق الحصول على لقاح نهائي للفيروس التاجي، وذلك بعد التوقف إثر مرض أحد المتطوعين في التجارب.

ويمضي لقاح أكسفورد في المراحل النهائية من الاختبارات السريرية، التي قد تؤهله للحصول على اعتماد نهائي من الأوساط الطبية، والعلمية المختلفة كلقاح مضاد لكورونا.