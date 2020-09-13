استأنفت جامعة أكسفورد، تجاربها السريرية النهائية للقاح فيروس كورونا بعد توقفها لعدة أيام.
وجاء القرار النهائي للجامعة البريطانية بالمضي قدمًا في طريق الحصول على لقاح نهائي للفيروس التاجي، وذلك بعد التوقف إثر مرض أحد المتطوعين في التجارب.
ويمضي لقاح أكسفورد في المراحل النهائية من الاختبارات السريرية، التي قد تؤهله للحصول على اعتماد نهائي من الأوساط الطبية، والعلمية المختلفة كلقاح مضاد لكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف بسبب مصرح أحد المتطوعين.. أوكسفورد تستأنف تجاربها للوصول إلى لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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