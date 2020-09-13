الرجاء البيضاوي يرفض تاريخ إجراء مباراة سريع وادي زم

أكد نادي الرجاء البيضاوي تمسكه بمطلبه الموجه إلى العصبة الاحترافية، من أجل مراجعة موعد مباراته المؤجلة أمام سريع وادي زم، ورفضه الموعد المحدد لها، يوم 27 شتنبر الجاري، واقترح تقديم هذا المؤجل لأحد الموعدين، 17 أو 20 من الشهر ذاته.

ويصر الرجاء، في شكايته للعصبة الاحترافية، على احترام ترتيب المباريات في برمجة المؤجلات، ويأمل، من خلال هذا الضغط، في تمكينه من خوض مباراة سريع وادي زم، قبل مباراة الديربي أمام غريمه الوداد، المقررة يوم 24 شتنبر الجاري.

وسبق للرجاء البيضاوي أن حسم ملف مباراة الدفاع الحسني الجديدي، بعدما أصرت العصبة على إعلانه منهزما بثلاثية نظيفة، إذ ربح الرهان في النهاية بإعادة المباراة.