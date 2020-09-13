الجامعة الوطنية للصحة تدعو آيت الطالب إلى الحوار وتهدد باعتصام وخطوات احتجاجية متنوعة

دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لاتحاد المغربي للشغل، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى “فتح حوار حقيقي جاد، ومنتج للاستجابة للمطالب العادلة للعاملين في القطاع”، بحسب تعبيرها.

وأعلنت الجامعة نفسها، في بلاغ لها، عن خوض اعتصام مركزي، وخطوات احتجاجية متنوعة، سواء محليا، أو إقليما، أو جهويا، في الأيام المقبلة.

كما عبرت الجامعة ذاتها عن تنديدها بما أسمته “استهداف المكاتب النقابية، ومناضلات ومناضلي الاتحاد في عدد من المناطق منها: النواصر، وسطات، وسيدي بنور، ومديونة، وبرشيد، وبولمان، وتارودانت، وتطوان، وواد زم، وورززات، والراشدية، ومراكش…”.

وتطالب الجامعة الوطنية للصحة بـ”توفير الحماية لأطر الصحية، ووسائل، ومستلزمات الوقاية، والعمل، والتعويض المنصف، والمشرف عن كورونا، ومراجعة التعويض عن الأخطار المهنية، والرفع من قيمته بالنسبة إلى الجميع، وتعميمه بالتساوي”.

ومن مطالب الجتمعة نفسها “التصريح بكافة الأطر الصحية المصابين بكورونا كضحايا حوادث شغل، وتصنيف الإصابة بكوفيد 19 ضمن لائحة الأمراض المهنية، والإسراع بإقرار خصوصية قطاع الصحة بتدابير قانونية، ومالية كفيلة بالنهوض به، ليكون في مستوى حاجيات، وتطلعات المجتمع..”.