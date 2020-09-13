بطمة تتوج “الأفضل” في مهرجان البندقية الدولي

حصدت الممثلة المغربية خنساء بطمة، جائزة أحسن ممثلة ضمن فقرة “أوريزون” في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته77، الذي أسدل الستار عليها، ليلة أمس السبت.

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان بطمة الجائزة عن دورها “زاكية” في الفيلم المغربي “الزنقة كونتاكت” للمخرج إسماعيل العراقي.

وعرضت فيلم “زنقة كوناطكت” ضمن فعاليات مهرجان البندقية، وتتمحور فكرته حول موسيقى الروك كخلفية للكثير من الأحداث، التي تقع في المغرب.

ويشارك في الفيلم المذكورة أسماء فنية مغربية شهيرة، من بينهم سعيد باي وفاطمة عاطف، وخنساء بطمة، وعبد الرحمن مبيحة، ومراد الزاوي، وأحمد حمود.

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وأعلنت إدارة المهرجان، الذي أقيم في ظروف استثنائية هذه السنة عن حصول فيلم “Entre tú y milagros” على جائزة أفضل فيلم قصير، وفيلم “Predatori” بجائزة أفضل سيناريو، أما الممثل السورى يحيى مهايني فقد فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الرجل، الذى باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وحصد فيلم +The Disciple” جائزة أفضل سيناريو، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل بييرفرانشيسكو فافينو، كما نالت جائزة أفضل ممثلة “فانيسا كيربي”، فيما ذهبت جائزة الأسد الفضى أفضل مخرج من نصيب كيوشي كوروساوا عن فيلم “Wife of a Spy”.

يذكر أن فئة “أوريزون”، التي فازت بطمة فيها بجائزة أفضل ممثلة، تخص الأفلام المعروضة خارج المسابقة الرسمية في مهرجان البندقية.