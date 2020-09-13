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الكويت تسجل حالتي وفاة و553 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 13 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم  الاحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 560.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 553 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى  94 ألفا و764 حالة.

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وأشار المتحدث إلى وجود 94 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 591 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى  84 ألفا  و995 .

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