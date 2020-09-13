توقعات الطقس غدا الإثنين في الإمارات

الأحد 13 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار ، جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند 22:28 .. أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 16:01 والثاني عند الساعة 06:00.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 07:53 والثاني عند الساعة 18:59 .. أما الجزر الأول يحدث عند عند الساعة 13:41 والثاني عند الساعة 01:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 44 29 90 25.

دبــي 43 30 85 20.

الشارقة 44 29 80 25.

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عجمان 42 31 85 25.

أم القيوين 41 27 85 20.

رأس الخيمة 43 26 85 20.

الفجيرة 42 30 80 25.

العين 44 28 60 10.

ليوا 47 26 95 15.

الرويس 42 27 95 30.

السلع 44 28 85 35.

دلما 39 31 80 40.

طنب الكبرى 38 32 85 45.

طنب الصغرى 38 32 85 45.

أبو موسى 38 32 85 45.