شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: ضرورة توافر النزاهة في الانتخابات التشريعية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في مقر إقامته بمدينة السليمانية بإقليم كردستان اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "جينين هينيس بلاسخارت".

وجرى خلال اللقاء -حسب بيان صحفي رئاسي عراقي- التأكيد على ضرورة توفير شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات التشريعية المبكرة القادمة المقرر إجراؤها مطلع يونيو المقبل.

وشدد الرئيس صالح على ضرورة استكمال تشريع قانون انتخابي عادل يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائج الانتخابات متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية, منوها بدور بعثة الأمم المتحدة في هذا المجال بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.

وأشار إلى أهمية إنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها.