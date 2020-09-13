شكرا لقرائتكم خبر عن 3531 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3531 إصابة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 290309 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 73 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8014 ,فيما سُجلت 3422 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 224705 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57590, منهم 546 يرقدون في العناية المركزة.

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