شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات التحالف الدولي تقتل إرهابيين إثنين في العراق والان نبدء بالتفاصيل

لقي إرهابيان مصرعهما وتم تدمير وكر ودراجة نارية تابعة لهما بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في كركوك اليوم . وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن طائرات التحالف الدولي وجهت اليوم ضربة جوية على هدف تابع لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "وادي الشاي" ضمن قاطع عمليات كركوك, مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين, وتدمير وكر ودراجة نارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات التحالف الدولي تقتل إرهابيين إثنين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.