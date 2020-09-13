شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اليمني لـ"المبعوث الأممي": الوضع لا يتحمل مزيد من التهاون والان نبدء بالتفاصيل

شدد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني باليمن ، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، خطوات جاده في اتجاه تحقيق السلام العادل والشامل في ضوء المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن لاسيما القرار رقم 2216.

وقال رئيس مجلس النواب خلال لقائه، اليوم، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثت " أن الوضع الذي وصل إليه اليمن والشعب اليمني جراء ما تمارسه مليشيات الحوثي لا يتحمل المزيد من التهاون المهادنة او الصمت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

واضاف البركاني " أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل مليشيات الحوثي وما تقوم به هذه المليشيا من حرب شاملة في مأرب والجوف وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت يؤكد إصرار المليشيات على خيار الحرب وتقويض كل الجهود والمساعي الرامية للسلام".

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وتطرق رئيس مجلس النواب ، إلى الجهود المبذولة بشان معالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر"..مشدداً على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة حتى لا تتحول الى كارثه بيئية تؤثر على المنطقة بأسرها..مشيراً الى ان الحوثي اتخذ من مشكلة خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم وهو ما لا يفترض القبول به..مؤكداً حرص الحكومة على السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجيعات الاساسية الثلاث..مثمناً الجهود الأممية الداعمة للشعب اليمني.

كما ناقش البركاني مع المبعوث الاممي ، سبل تحقيق السلام في اليمن والجهود الأممية الرامية الى انهاء الحرب والحد من معاناة الشعب اليمني، والجهود المبذولة في تنفيد بنود اتفاق الرياض.

من جانبه ، استعرض المبعوث الأممي ، الجهود التي يقوم بها في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار وتجاوز مختلف التحديات..مشيراً الى أن هناك جهوداً تبذل وتفاهمات ومباحثات مع جميع الاطراف والمكونات السياسية لاستكمال مسودة الإعلان خلال الفترة القادمة ، مؤكدا حرصه على تحقيق التوافق في هذا الشأن.