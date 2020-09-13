شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اليمني لـ"المبعوث الأممي": الوضع لا يتحمل مزيد من التهاون والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس مجلس النواب خلال لقائه، اليوم، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثت " أن الوضع الذي وصل إليه اليمن والشعب اليمني جراء ما تمارسه مليشيات الحوثي لا يتحمل المزيد من التهاون المهادنة او الصمت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
واضاف البركاني " أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل مليشيات الحوثي وما تقوم به هذه المليشيا من حرب شاملة في مأرب والجوف وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت يؤكد إصرار المليشيات على خيار الحرب وتقويض كل الجهود والمساعي الرامية للسلام".
وتطرق رئيس مجلس النواب ، إلى الجهود المبذولة بشان معالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر"..مشدداً على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة حتى لا تتحول الى كارثه بيئية تؤثر على المنطقة بأسرها..مشيراً الى ان الحوثي اتخذ من مشكلة خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم وهو ما لا يفترض القبول به..مؤكداً حرص الحكومة على السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجيعات الاساسية الثلاث..مثمناً الجهود الأممية الداعمة للشعب اليمني.
كما ناقش البركاني مع المبعوث الاممي ، سبل تحقيق السلام في اليمن والجهود الأممية الرامية الى انهاء الحرب والحد من معاناة الشعب اليمني، والجهود المبذولة في تنفيد بنود اتفاق الرياض.
من جانبه ، استعرض المبعوث الأممي ، الجهود التي يقوم بها في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار وتجاوز مختلف التحديات..مشيراً الى أن هناك جهوداً تبذل وتفاهمات ومباحثات مع جميع الاطراف والمكونات السياسية لاستكمال مسودة الإعلان خلال الفترة القادمة ، مؤكدا حرصه على تحقيق التوافق في هذا الشأن.
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