القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا،الأحد، عن عملية طعن في منطقة شتولبرج القريبة من مدينة آخن.
وقالت الشرطة: "طعن سائق سيارة الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بالغة له"، فيما رفضت الشرطة مبدئيا الحديث عن الخلفيات المحتملة لهذه الجريمة.
من جانبها، أفادت تقارير إعلامية بأن من غير المستبعد أن يكون للجريمة دافع إرهابي، وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الجاني الهارب كان قد صاح بعبارة "الله أكبر".
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، أعلنت ألمانيا أن "حادثا إرهابيا" وقع على إحدى الطرق السريعة أمس ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وقالت النيابة العامة في ألمانيا أن "رجل تسبب مساء الثلاثاء بعدة حوادث صدما بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، ما أسفر عن جرح ستة أشخاص ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة".
وأضافت أن العمل المتعمد "دافعه النزعة الإرهابية وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر".
وأفادت عدة وسائل إعلام حينها، أن مرتكب العمل عراقي عمره ثلاثين عاما هتف "الله أكبر" حين خرج من سيارته.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة سائق في عملية طعن بألمانيا.. وترجيح فرضية الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.