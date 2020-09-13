قبرص عن انسحاب السفينة التركية من شرق المتوسط: "اتجاه صحيح"

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/9/13 05:44 م بتوقيت أبوظبي
وصف وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستوذوليديس، الأحد، انسحاب سفينة الأبحاث "أوروك ريس" التركية من شرق المتوسط بأنها "خطوة نحو الاتجاه الصحيح".
وأعلنت تركيا، اليوم، سحب سفينة التنقيب "أوروك ريس" من المياه الإقليمية اليونانية بعد تزايد الضغط الدولي ضد أطماعها في مناطق طاقة واعدة شرق المتوسط.
وقال نيكوس خريستوذوليديس : "انسحاب سفينة الأبحاث "أوروك ريس" التركية من شرق المتوسط خطوة نحو الاتجاه الصحيح رغم استمرار انتهاك أنقرة لمنطقتنا الخالصة".
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد قال، في وقت سابق، إن بلاده قوة سلام بالمنطقة، لافتا إلى تحالفاتها القوية، وطالب تركيا بإظهار حسن النية.
التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء اليونان في مؤتمر صحفي جاءت بعد ساعات من إعلان تركيا سحب سفينة تنقيب كانت سببا لتوتر العلاقات بين أنقرة وأثينا.
ورحبت اليونان بالخطوة التركية التي جاءت على عكس الخطابات النارية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية.
وعلى ما يبدو أظهر الاصطفاف الأوروبي والأمريكي خلف اليونان وقبرص ضعف الموقف التركي.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مباحثات في قبرص، أمس السبت، بدت كرسالة لأنقرة بالتراجع عن خطواتها الاستفزازية.
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