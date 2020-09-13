بومبيو: إعلان صربيا عزمها إدراج "حزب الله" على قائمة الإرهاب خطوة عظيمة المزيد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن إعلان صربيا عزمها إدراج مليشيا "حزب الله" في لبنان على قائمة الإرهاب "خطوة عظيمة".

وأضاف بومبيو، خلال تغريدة على موقع " تويتر" إن "قطع الدومينو على عمليات "حزب الله" تتساقط في أوروبا".

وأضاف أن إعلان صربيا إدارج "حزب الله" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، سيُسهِم في تقييد قدرة المنظمة على جمع الأموال والعمل في المنطقة، وهي خطوة عظيمة من الرئيس الصربي".

وبالتزامن مع تغريدة بومبيو، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن مستمرة في دعوة الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وعدم التفريق بين الذراعين السياسي والعسكري للمليشيا الإرهابية.

ودعت الخارجية الأمريكية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت واشنطن، فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد.

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد.

وأوضح مسؤولون كبار بالحكومة الأمريكية، أن العقوبات تبرز كيف تورط السياسيان اللبنانيان في الفساد وتآمرا مع "حزب الله".

وأضافوا أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة",

وعلي حسن خليل هو أحد أركان حركة أمل، وتولى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكلها حسان دياب بداية هذا العام انطلاقا من انتمائه إلى طبقة سياسية يتهمها الشارع اللبناني بالفساد.

وشغل يوسف فنيانوس وزارة الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020.