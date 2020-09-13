الخليج 365الأحد 2020/9/13 06:32 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين، أطلقتها ميليشيا الحوثي، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مأرب، شرقي البلاد، المكتظّة بالسكان والنازحين.
وقال متحدث الجيش اليمني، عبده مجلي، في بيان صحفي، إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض الطائرتين المفخختين، قبل استهدافها الأعيان المدنية داخل مدينة مأرب.
وأشار المسؤول العسكري اليمني، إلى أن العملية الإرهابية الحوثية، تزامنت مع إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مارب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، بعضهم جراحاتهم خطيرة.
وأكد مجلي، أن المليشيات الحوثية دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما اعتبر الهجمات الحوثية الإرهابية على مناطق مأهولة بأنها "جرائم حرب"، أكد متحدث الجيش اليمني، أن تلك الجرائم تعد حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم.
ودعا متحدث الجيش اليمني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.
وكانت الهجمات الإرهابية الحوثية على مأرب، محور نقاشات أجراها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، في وقت سابق اليوم بالرياض، مع رئيس البرلمان اليمني، الشيخ سلطان البركاني، ووزير الخارجية محمد الحضرمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يدمر مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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