أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الأحد، بالتوازي مع استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 234.12 ريال (62.41 دولار) مقارنة بنحو 234.31 ريال (62.55 دولار) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 204.86 ريال (54.61 دولار)، مقارنة بنحو 204.98 ريال (54.66 دولار) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 175.59 ريال (46.81 دولار) مقارنة بنحو 176.06 ريال (46.95 دولار) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 7281 ريالا (1941 دولارا) مقارنة بنحو 7301.25 ريال (1947 دولارا) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

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وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1639 ريال (437.28 دولار) مقارنة بنحو 1643.19 ريال (438.18 دولار)، خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

أسعار الذهب عالميا

استقر سعر الذهب عالميا، خلال يومي السبت والأحد بسبب تعطل التعاملات للإجازات الأسبوعية، وسجل الذهب في تعاملات نهاية الأسبوع نحو 1941 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر/أيلول عند 1965.94 دولار الخميس الماضي.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي.

وأضافت "تظل التوقعات للذهب في الأمد المتوسط إلى الطويل إيجابية".

وارتفعت أسعار الذهب 28% منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.