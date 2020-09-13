شكرا لقرائتكم خبر إيران تؤجل محاكمة راتكليف وتستخدمها ورقة مساومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأجلت أمس المحاكمة المقررة في إيران لمواطنة بريطانية من أصل إيراني تقضي عقوبة بالسجن، بتهمة التجسس، بشكل غير متوقع.

وقالت صحيفة «جارديان» إن المحاكمة الجديدة لـنازانين زغاري راتكليف تأجلت في اللحظة الأخيرة، طبقا لما ذكره زوجها، ريتشارد راتكليف، ولم يعرف سبب التأجيل.

وفي أعقاب تأجيل المحاكمة، قالت النائبة البريطانية عن حزب العمال المعارض، توليب صديق، التي تمثل الدائرة الانتخابية لزغاري راتكليف في لندن، في تغريدة لها على موقع (تويتر) إن زغاري راتكليف «محبطة ومجهدة وغاضبة»، وأضافت بعد حديثها إلى ريتشارد راتكليف «مرة أخرى يتم معاملتها مثل ورقة مساومة».

وكانت الإذاعة الإيرانية الحكومية نقلت عن مصدر قوله إن نازانين زغاري راتكليف (42 عاما) التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ومحاميها استدعيا للمحكمة الثورية الثلاثاء الماضي لتسلم لائحة الاتهام الجديدة.

ولم يكشف مصدر الإذاعة الإيرانية عن تفاصيل لائحة الاتهام الجديدة ضد زغاري راتكليف.