إلغاء جولة ظريف الأوروبية

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وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في طهران أمس «كانت هناك بعض الخطط في هذا الصدد ... لكن بسبب المشاكل اللوجستية المتعلقة بفيروس كورونا، فإنه لا يوجد قرار نهائي بعد، ومن المستبعد أن يكون هناك قرار خلال هذا الشهر والأسابيع المقبلة».
وكان ظريف يعتزم زيارة برلين وباريس وروما ولندن لبحث عدد من الموضوعات من بينها مستقبل الاتفاق النووي، الذي توصلت له إيران والقوى الكبرى عام 2015.
وأصبح الاتفاق على المحك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عام 2018 انسحابها منه بصورة أحادية والبدء في شن حملة «ضغوط قصوى» على الجمهورية التي تتهمها واشنطن بالتدخل في شؤون المنطقة.
وسجلت إيران إجمالا نحو 400 ألف إصابة بكورونا. ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإنها تأتي في المرتبة الثالثة عشرة عالميا من حيث أعداد الإصابات.
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