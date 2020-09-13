شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: التحالف الانتخابى لمجلس النواب يعبر عن كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وممثل تنسيقية شباب الأحزاب باجتماع القائمة الوطنية، أن البرلمان المقبل المشكل من هذا التحالف الانتخابى سيكون معبرًا عن المصريين وجميع الفئات والشخصيات المختلفة فى مصر، متابعا: "استطعنا داخل التنسيقية أن نشجع 27 حزبا وعدد من المستقلين على الانضمام لنا وتشكيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف القط، أن التنوع هو الأساس، وبهذا التشكيل سيكون البرلمان متنوع الرؤى، مضيفا أن مصر تمر بتحديات داخلية وإقليمية كانت كفيلة أن تؤثر على الكثير من الأمور لو أصابت دولا أخرى، ولكننا نقف بهذه المجالس على أرض صلبة بالمجالس النيابية النواب والشيوخ.

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جاء ذلك خلال اجتماع عدد من رؤساء الأحزاب للإعلان عن تفاصيل الانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب.

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى.

ويشارك فى القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب إرادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، الحرية المصرى، حزب التجمع.