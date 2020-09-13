شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج مصر من الطاقة يحقق أرقاما قياسية فى 2019.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف"، أوضح خلاله أنه فى إثبات جديد نحو تطور قطاع الطاقة بمصر، واستجابة لأهداف رؤية مصر 2030، تعمل مصر على تخفيض استهلاك الطاقة غير المتجددة لصالح الطاقة المتجددة؛ حيث انخفض الاستهلاك المحلى لمصادر الطاقة الأولية -الفحم والغاز والبترول- بنسبة 8 % لتصبح 3.89 مليار متر مكعب، مقابل زيادة استهلاك الطاقة المتجددة فى مصر بنسبة 82% في 2019

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر من أقل الدول استيرادًا للغاز الطبيعى فى 2019.

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وأشار الإنفوجراف إلى أن حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى في 2019 بلغ 65 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ2018، وأن 8% نسبة انخفاض الاستهلاك المحلى لمصادر الطاقة غير المتجددة بواقع 3.89 مليار متر مكعب فى 2019.

ولفت إلى أن 82.7% هي نسبة الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة فى 2019 ، وأن 2.6 مليار متر مكعب ارتفاع في صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال سنويا لتكون بين الدول التي حققت اعلى معدلات زيادة في التصدير، و3.2 مليار متر مكعب انخفاض في واردات مصر من الغاز الطبيعى المسال سنويا و1.7% نسبة انخفاض انبعاثات الكربون في مصر.