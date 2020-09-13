شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى مكمل بأمر الشعب.. هاشتاج يطالب الرئيس بإكمال مشواره وتجاهل التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت المبادرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى تتوالى على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تدعوه إلى إكمال مشواره فى البناء والتعمير، وعدم الالتفات للمحاولات التحريضية التى تروج لها جماعة الإخوان وعناصرها فى الداخل والخارج والدعوات إلى التظاهر، حيث تظل المشروعات والإنجازات القومية التى تقوم بها إدارة الرئيس السيسي المحرك الأول للمواطن فى مواجهة محاولات الإخوان الفاشلة المتكررة لتخريب المجتمع.



الهاشتاج

وبعد تصدر أكثر من هاشتاج مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي الأيام الماضية موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لتفويضه باستكمال مهمته، تصدر هاشتاج "السيسي مكمل بأمر الشعب"، خلال الساعات الماضية ترند "تويتر" فى مصر، وتوالت ردود الفعل الإيجابية التى تشد من أزر الرئيس، وتشيد بالإنجازات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وتطالب باستكمال المسيرة.



السيسى مكمل بأمر الشعب



تغريدات الهاشتاج

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وقال مغرد: "عشان زى ما بيطهر مصر من الإرهاب والفساد إن شاء الله هيطهر مصر من بقايا النظام الأسبق ومن الإخوان المسيطرين على أغلب المصالح الحكومية ومعطلين مصالح الشعب بالروتين العقيم، وهدفهم إن المواطن مايحسش بحجم الإنجازات اللى سيادة الريس حققها فى مصر"، وكتب مغرد ثان: " رجل أحب بلده واحترمه... فاستحق احترام العالم كله ... له ولبلده".



جانب من الهاشتاج



جانب من التعليقات

وأضاف مغرد: "مصر السيسي أرض الحضارة الفرعونية. تطلق أقمار صناعية. و تبنى مفاعلات نووية. رقم 9 فى القوة العسكرية. تصدر الغاز والطاقة الكهربائية. فيها أحلى مانجة من الإسماعيلية وفاكهة وصوب زراعية فيها المدارس اليابانية والمشغولات الذهبية. اقتصادها قوي بشهادة عالمية"، وتغريدة أخيرة ساخرة: " ١٠٠ مليون مصري كلهم ثقه في السيسي.. واللي بيقولوا نازلين 20/9 كلهم خارج مصر.ها تنزلوا فين عشان نتابع أحلي صورة ..أنا ها أجهز اللب والفيشار من دلوقتي".



جانب من تعليقات الهاشتاج



تأييد الرئيس

ودعم مغرد الرئيس السيسى قائلا: "١٠٠ مليون مصري مع السيسي.. كلنا السيسي.. نثق في السيسي"، ووجه مغرد أخير رسالة إلى الاخوان قائلا: "إلى كل خروف فى بلد عربى بيتدخل فى الشأن المصرى ! عقبال ما تعرفوا تقدروا تعملوا زينا ويكون عندكم سيسى زينا".