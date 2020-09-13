شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب إرادة جيل: البرلمان المقبل عليه دور كبير فى ترجمة إنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، الشكر لحزب مستقبل وطن على الجهود المشكور فى السعى فى تشكيل القائمة الانتخابية من اجل مصر.

وتابع مطر:" علينا أن نوجه رسالة إلى الشعب المصرى أن الأحزاب السياسية متواجدة ولها دور فى الاستحقاقات الانتخابية التى نص عليها الدستور، وأن البرلمان المقبل سيكون عليه دور كبير فى ترجمة الانجازات التى تقوم به الدولة داعيا الشعب المصرى بكل قول فى المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام الذى يرسخ الاستقرار السياسي.

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جاء ذلك خلال اجتماع عدد من رؤساء الأحزاب للإعلان عن تفاصيل الانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب.

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى.

ويشارك فى القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب إرادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، الحرية المصرى، حزب التجمع.